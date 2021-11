Kritik am Spitals-Chef: „Öl ins Feuer gegossen!“

In der Kages war es zwar ein offenes Geheimnis, dass sich deren Chef nicht gegen Corona impfen ließ - dass er seine starrsinnige Haltung aber auch noch wortreich öffentlich verteidigte, brachte am Samstag das Fass zum Überlaufen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer räumte dem 74-Jährigen die gesichtswahrende Möglichkeit ein, selbst den Rücktritt per 1. Dezember einzureichen - um so seinem Rausschmiss zuvorzukommen.