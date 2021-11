Vor Neunjähriger entblößt: Burgenländer überführt

Am 15. November sprach ein damals noch unbekannter Mann eine Neunjährige im Wartebereich der örtlichen Musikschule in Bad Radkersburg an und entblößt sich. Dann rannte der ältere weißhaarige Mann davon. Beamte der Polizeiinspektion Bad Radkersburg forschten nun einen 69-Jährigen aus dem Bezirk Jennersdorf (Burgenland) aus, auf den die Beschreibung des Opfers passte.