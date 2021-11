Elf Familienmitglieder mit dem Feuerwehr-Gen

Zusammenhalt bei Einsätzen

„Und genau durch diesen Zusammenhalt können auch die vielen Einsätze gut gemeistert werden.“ Neben Verkehrsunfällen und Bränden werde die Wehr auch oft zu Einsätzen im Industriegebiet und in Altenheimen gerufen. Ogris würde sich freuen, wenn sich noch mehr engagierte Freiwillige finden würden, die sich in ihrer Freizeit für die Feuerwehr einsetzen wollen. „Der Name Ogris ist dabei keine Voraussetzung“, schmunzelt der Kommandant.