Gute Nachricht | “Hoffentlich“

Gute Nachricht. Alles wie an jedem Montag, oder? Das sind jedenfalls die eigenen Eindrücke und die der meisten Redaktionskollegen und jener Menschen, mit denen man gestern sonst noch sprach: Irgendwie alles wie immer. Dabei: Dieser Montag ist der erste Tag des vierten Lockdowns. Eines Lockdowns, den wahrlich niemand wollte, der aber zumindest für Teile Österreichs zuletzt als unvermeidbar galt. Also sollten und müssten nun für die verkündeten 20 Tage Kontakte deutlich reduziert werden, um das Infektionsgeschehen zu bremsen. Und gleichzeitig muss die Impfquote ganz dringend von den derzeit 66 Prozent nach oben getrieben werden. Gleichzeitig müssen auch die Auffrischungsstiche forciert werden. Denn die Auffrischung hilft uns allen jetzt kurzfristig, die Erstimpfungen helfen uns dann schon für den Frühling. Und wohin müssen wir überhaupt mit den Impfungen? „Damit wir in eine stabile Situation kommen, in Richtung 90 Prozent“, sagt Impfexperte Herwig Kollaritsch. Die aktuellen Zahlen stimmen zumindest zuversichtlich: In Österreich haben sich in der Vorwoche so viele Menschen gegen Covid-19 impfen lassen wie nie zuvor. Allerdings ist der Rekordwert vor allem auf Auffrischungsimpfungen zurückzuführen, weiß auch Mathematiker Erich Neuwirth. Insgesamt haben sich vorige Woche 653.750 Menschen impfen lassen, davon 107.465 Erststiche. Das wäre damit ja doch einmal eine gute Nachricht!