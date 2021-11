„Secret Garden“ wartet mit eisigen Temperaturen

Am kommenden Wochenende starten auch die Ski- und Snowboardcrosser mit den Olympiatests in China in ihre neuen Weltcupsaisonen. Der Vorarlberger FIS-Renndirektor der Skicrosser, Klaus Waldner, ist bereits seit einiger Zeit vor Ort und berichtet im Gespräch mit der „Krone“ über die - eisigen - Verhältnisse im Reich der Mitte.