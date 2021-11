Tirol: EDV-Panne bei Anmeldung für dritten Stich

Wie berichtet, wurde in der vergangenen Woche bundesweit der Weg frei gemacht, damit sich die schon zweifach Geimpften ihren dritten Stich nach vier Monaten verabreichen lassen können. Als das verkündet wurde, hat sich auch ein in Tirol lebender Vorarlberger (Name der Redaktion bekannt) für die dritte Dosis auf der Plattform des Landes angemeldet. Den zweiten Stich erhielt er am 22. Juli.