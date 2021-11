Netz feiert Professor, der Taliban die Leviten las

In Afghanistan sorgt eine TV-Debatte mit einem Professor für Aufregung, der in der Livesendung die Regierungsführung der militant-islamistischen Taliban kritisierte. „Die Menschen haben kein Brot zu essen. Wie die Sicherheit ist? Keiner kann irgendetwas sagen“, sagte Faisullah Dschalal, Lektor für Rechts- und Politikwissenschaften, in der Debatte des TV-Senders ToloNews. Die Taliban müssten sich reformieren, denn die Menschen flöhen unter ihrer Herrschaft aus dem Land. In den sozialen Netzwerken stellten sich zahlreiche Afghanen hinter den Professor.