Taliban schlagen bei Frauen-Demo auf Reporter ein

Mit Schlägen und Tritten haben die radikalislamischen Taliban Journalisten an der Berichterstattung über eine Frauenrechtsdemonstration in der afghanischen Hauptstadt Kabul gehindert. Taliban-Kämpfer schlugen am Donnerstag unter anderem mit dem Gewehrkolben auf einen ausländischen Fotografen ein, als dieser den Protestmarsch begleiten wollte. Auf mindestens zwei weitere Journalisten wurde eingeschlagen und -getreten, als sie bereits wegliefen (siehe auch Video oben).