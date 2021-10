Bombe tötet Polizeichef der Taliban in Afghanistan

Bei den Verwundeten handelt es sich laut eines Arztes im Krankenhaus Kunar, um vier Taliban-Kämpfer und sieben Zivilisten. Die Explosion soll sich in Asadabad, der Hauptstadt der Provinz Kunar, ereignet und den Taliban-Polizeichef des Bezirks Shigal getroffen haben. Bekannt habe sich zu dem Anschlag zwar niemand, die Gruppe Islamischer Staat-Khorasan (IS-K), die in Ostafghanistan aktiv ist, habe sich aber in der Vergangenheit zu ähnlichen Angriffen auf die Taliban bekannt.