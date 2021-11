Meister Hard bezwingt die Fivers aus Margareten

Die Gastgeber des ALPLA HC Hard erwischen einen holprigen Start in die Partie und liegen bereits nach wenigen Minuten mit 2:8 zurück (9. Minute). Die ungenutzten Chancen im Angriff und die zu defensiv agierende Deckungsarbeit der Harder will den Motor nicht richtig zum Laufen bringen. Die FIVERS hingegen versuchen weiter mit Geschwindigkeit und Tempo ihr Spiel fortzuführen, was ihnen auch erfolgreich gelingt. Doch die Roten Teufel lassen sich nicht aus ihrem Konzept bringen und behalten die Nerven. Auch auf das Tempospiel der FIVERS sind die Hausherren mit Fortdauer der Partie besser eingestellt. Treffer für Treffer kämpfen sich die Harder Jungs in dieser energiegeladenen und rasanten Partie in der Teufelsarena zurück und verkürzen bis zum Pausenpfiff auf minus einen Treffer. Mit einem 16:17 Rückstand kehren die Roten Teufel in die Kabine.