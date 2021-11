Junges Räuber-Quartett schlug Opfer (22) zu Boden

Ein nationalitätenübergreifendes Räuber-Quartett wurde nun ausgeforscht, es soll in Marchtrenk einen 22-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Der Überfall war, wie berichtet, am 11. September passiert. Nachdem das Opfer das geforderte Geld nicht herausgeben wollte oder konnte, schlugen die Räuber es nieder und traten auch noch auf den 22-Jährigen ein, als dieser am Boden lag.