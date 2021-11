Osttiroler Rekordhalter mit viel Herz und Ausdauer

Gut 50 Kilometer in der Früh, weitere 70 um die Mittagszeit – so sieht das tägliche Programm auf dem Ergometer des 68-jährigen Extremsportlers aus Nußdorf-Debant aus. „Es gehört zu meinem Tagesablauf und ich fühle mich wohl dabei. In der Früh soll man ohnehin ein wenig Bewegung machen“, grinst Mattersberger.