„Das Kultur-Angebot in Dornbirn wird unterschätzt“

Der Germanist, der bereits mit 19 Jahren die Literaturzeitschrift „Graugans„ publizierte, verfolgte zwar die “eigene literarische Karriere nicht mit letzter Konsequenz“, zeigte aber früh sein Organisationstalent. „Wir holten damals Stars wie Allen Ginsberg für Lesungen in die Galerie Krinzinger nach Innsbruck“, erinnert sich Roland Jörg, der schon als Jugendlicher Handke und Bernhard „verschlang“, an seine Studienzeit. Folglich war es nur konsequent, dass er sich nach seinem Abschluss beruflich im Kulturbereich verwirklichte: In Bregenz agierte er im Kulturamt an der Seite des legendären Oscar Sandner, in Bludenz war er federführend am Aufbau der „Remise“, seit jeher ein Hotspot der Avantgarde, beteiligt.