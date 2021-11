„Linz ist Linz“-Video räumt „Goldenen Delphin“ ab

Mehr als 10.000 Stunden schauten Userinnen und User „Linz ist Linz“, der Teaser generierte weitere 4000 Stunden an Aufmerksamkeit für Linz - in Österreich und weit darüber hinaus. Jetzt steht fest: Ein „Goldener Delphin“ des Cannes Corporate Media & TV Awards 2021, bei dem die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen prämiert werden, geht nach Linz. Für die Fachjury - der unter anderem Oscar-Preisträger Zbigniew Żmudzki („Peter and the Wolf“) angehört - stach das Video unter 900 Einreichungen auszeichnungswürdig hervor.