1373 Nadelstiche bereits am ersten Tag verabreicht

Impf- und Testangebot wird gut angenommen

Temporär bietet das Land jedenfalls Schnell-Teststraßen an, 500 Burgenländer nutzten diese am Mittwoch. Ein weiterer Ausbau der Testkapazitäten wird nun geplant, heißt es vom Land. Bei den sechs Impfzentren wurden zudem allein am ersten Tag der Initiative 1373 Stiche verabreicht, davon 175 Erst- und 1040 Auffrischungsimpfungen.