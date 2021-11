Land setzt im PCR-Chaos auf Antigen-Schnelltests

Land reagiert mit Teststraßen

Das Burgenland hat umgehend reagiert und bietet ab heute beaufsichtigte Antigen-Schnelltests an allen Standorten der Baudirektion Burgenland an. Die Straßenbauämter mit Standorten in allen Bezirken haben täglich von 5 bis 22 Uhr geöffnet. Das Testergebnis ist dann 24 Stunden lang gültig. Das Angebot richtet sich an Ungeimpfte und Personen ohne gültiges Impfzertifikat.