PCR-Test-Chaos: Krebspatientin besorgt

Behandlung auch ohne Test?

Sie ist nun besorgt: „Ich war gestern Vormittag natürlich wieder testen, denn das ist die einzige Möglichkeit, am Mittwoch einen gültigen Test zu haben. Aber was ist, wenn bis dahin die Auswertung noch nicht da ist? Lässt man mich dann ins Spital zur Behandlung?“ Eine Antwort auf diese Frage gibt es vorerst nicht. Denn im AKH war am Montag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.