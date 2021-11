Heute geht es um kühle 0,28 Punkte

Das Kopfschütteln über die neue Punkteberechnung bei der Tabelle der ICE Hockey League hält weiter an. Interessant ist auch eine Anordnung der Liga, nach der die Klubs keine Auskunft oder gar Meinung zur „bahnbrechenden Neuerung“ haben dürfen. Die Nachfrage bei den Bulldogs mündete in dem Hinweis, dass nur die Liga selbst darüber mit den Medien reden dürfe. Der seit 1989 aus der Geschichte verschwundene Ostblock mit seinen diktatorischen Auswüchsen feiert in der ICE Hockey League fröhliche Urständ.