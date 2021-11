Die Winterkrone ist das Ziel für die Austria

Es liegt also an den Gästen ihre bisher so grandiose Herbstsaison mit einem weiteren Erfolg zu krönen. Der Trainer glaubt jedenfalls nicht, dass die Länderspielpause sein Team ausgebremst hat. „Wir haben die Zeit optimal genützt und viel im körperlichen Bereich gearbeitet. Zudem bekamen die Spieler drei Tage frei. Der Wechsel zwischen hoher Intensität und freien Tagen hat uns bisher immer gut getan, darum haben wir erneut darauf gesetzt.“