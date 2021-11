Kindergarten in Arzl musste geschlossen werden

Rund zwei Wochen geschlossen

Die Schließung der Einrichtung sei aus amtsärztlicher Sicht und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vom Corona-Zentrum Tirol notwendig. Auch der Elternbeirat des Kindergartens habe die Entscheidung mitgetragen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Innsbruck. Die Schließung wurde bis 30. November per Bescheid der Gesundheitsbehörde am frühen Nachmittag angeordnet.