Die Dornbirn Lions tauschen ihren Center aus

Eigentlich war die Kaderplanung beendet, nun mussten die Dornbirner Basketballer aber doch noch einmal reagieren. Georgios Tsimidis, in der laufenden Saison einer der stärksten Löwen, wird in Zukunft nicht mehr für die Lions auflaufen. Der Center war nicht bereit, die vereinbarte Covid-Impfung durchzuführen, deswegen wurde sein Vertrag beendet. „Das Risiko, mit einem ungeimpften Spieler durch das Land zu reisen, war uns zu groß. Außerdem hätte der Spieler in der jetzigen Lage auch persönliche Einschränkungen gehabt“, erklärt Sportdirektor Markus Mittelberger, „darum haben wir den Vertrag beendet.“