„Online-Broker“ entlockt Tiroler Tausende Euro

Laut Polizei war der 39-Jährige über eine Plattform im Internet auf den angeblichen „Online Broker“ aufmerksam geworden. Dieser hatte von sich behauptet, professionell an der Börse zu handeln. „Daraufhin überwies der Tiroler einen dreistelligen Geldbetrag auf ein Konto in der Slowakai“, so die Ermittler. Anschließend forderte der Ganove den 39-Jährigen per E-Mail auf, einen weiteren hohen vierstelligen Betrag einzuzahlen. Dieser Aufforderung kam er auch noch nach.