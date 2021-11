VC Wolfurt greift nach der Tabellenführung

Am kommenden Samstag gastiert St. Pölten in der Hofsteighalle. Die Niederösterreicher wurden vor Beginn der Meisterschaft als der große Favorit im Grunddurchgang gehandelt. Jetzt stehen sie auf dem fünften Platz, der VC Wolfurt punktgleich mit Bisamberg auf Platz zwei. Alles ist möglich am neunten Spieltag, aber eines ist sicher, leichte Beute wird die Sportunion St. Pölten nicht für die „Wölfe“.