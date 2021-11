Der Drauaushub wird durch Ortschaften gekarrt

Erhöhtes Schwerverkehr-Aufkommen

Nach zähen Verhandlungen gab das Land nun grünes Licht, den Aushub in eine Grube in Kleinberg zu bringen. Dazu müssen die Lastwagen aber von Latschach durch Selpritsch, Rosegg bis nach St. Martin fahren. Die Bewohner in diesem Bereich werden dadurch in den kommenden Monaten ein erhöhtes Schwerverkehr-Aufkommen hinnehmen müssen, da die Behörde ein Ansuchen der Gemeinde Rosegg abgelehnt hat, den Aushub direkt im Draugerinne bis nach St. Martin zu transportieren.