Arnautovic-Herzdame: „Ich vermisse dich so sehr!“

Ein Kommentar des Angreifers ließ nicht lange auf sich warten. „Für immer“, kommentiert „Arnie“ das Posting mit zahlreichen Herzen. Seit 13 Jahren sind Sarah und Marko verheiratet. Kennengelernt haben die beiden einander in einer Disco in Bremen. Marko kickte damals für Werder Bremen. Sie ist Deutsche mit polnischen Wurzeln und kümmert sich liebevoll um die Töchter Emilia und Alicia.