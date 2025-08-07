Vorteilswelt
Nach Belgrad-Wechsel

Arnautovic-Herzdame: „Ich vermisse dich so sehr!“

Fußball International
07.08.2025 14:11
Sarah und Marko Arnautovic müssen aktuell ohne einander auskommen.
Sarah und Marko Arnautovic müssen aktuell ohne einander auskommen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/saraharnautovic)

Sarah vermisst ihren Marko! Mit dem Wechsel zu Roter Stern Belgrad startete der ÖFB-Teamspieler ein neues sportliches Abenteuer. Dieses stellt die Familie jedoch vor Herausforderungen.

Wie das jüngste Instagram-Posting von Sarah Arnautovic verrät, führt sie mit ihrem Ehemann Marko Arnautovic aktuell eine Fernbeziehung. „Entfernung bedeutet nichts, wenn jemand alles bedeutet, aber ich vermisse dich so sehr“, schreibt sie zu einem Bild der beiden. Eine schöne Liebesbotschaft! 

Ein Kommentar des Angreifers ließ nicht lange auf sich warten. „Für immer“, kommentiert „Arnie“ das Posting mit zahlreichen Herzen. Seit 13 Jahren sind Sarah und Marko verheiratet. Kennengelernt haben die beiden einander in einer Disco in Bremen. Marko kickte damals für Werder Bremen. Sie ist Deutsche mit polnischen Wurzeln und kümmert sich liebevoll um die Töchter Emilia und Alicia.

Kurzeinsatz in der CL-Quali
Beim 3:1-Auswärtssieg von Roter Stern Belgrad am Mittwochabend in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Lech Posen kam Marko zu einem Kurzeinsatz. Der Neuzugang wurde in der 78. Minute eingewechselt.

Lesen Sie auch:
Roter Stern Belgrad siegte gegen Lech Posen auswärts mit 3:1. Marko Arnautovic wurde in der 78. ...
Champions-League-Quali
Roter Stern siegt bei Kurz-Einsatz von Arnautovic
06.08.2025
Nach geplatztem Deal
„Hendlverkäufer“: Arnautovic-Papa attackiert Rapid
30.07.2025

Auch bei seinem Debüt im Zweitrunden-Rückspiel in der Vorwoche hatte der 36-jährige Wiener rund 15 Minuten gespielt. Die Retourpartie gegen Posen in Belgrad steigt kommenden Dienstag.

Porträt von krone Sport
krone Sport
