Venier nennt Gründe: „… dann hat’s keinen Sinn“

Zuletzt habe einfach die Motivation gefehlt. Den April über habe sie komplett ausgespannt – und dann im Mai wieder mit dem Intervalltraining begonnen. „Da habe ich gesehen, dass es mir nicht mehr so leicht von der Hand geht. Die letzten Prozente haben gefehlt. Und wenn man nicht mehr zu 100 Prozent bereit ist, braucht man sich nicht mehr an den Start stellen“, erklärte die sichtlich emotional mitgenommene Tirolerin. Die Motivation sei „nicht mehr so richtig gekommen“. Jetzt falle ihr ein „Stein vom Herzen“, sie sei „gesund heraußen“ und „bereit für einen neuen Lebensabschnitt“, so die 31-Jährige, die sich kürzlich mit ihrem Freund, Skifahrer Christian Walder, verlobt hatte.