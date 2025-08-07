Vorteilswelt
Nur im Handtuch!

Was treibt Katzenberger da in Kitzbühel am Balkon?

Society International
07.08.2025 14:02
Daniela Katzenberger und ihr Luca treiben es am Balkon ganz schön wild!
Daniela Katzenberger und ihr Luca treiben es am Balkon ganz schön wild!(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/danielakatzenberge)

Was treiben Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis denn da im Handtuch auf dem Balkon in Kitzbühel? Und was sagen wohl die Gämsen dazu? 

Reality-Queen Daniela Katzenberger (38) gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit – und die hat’s in sich! Weil es ihr auf Mallorca „zu höllisch heiß“ wurde, ist die Kult-Blondine kurzerhand in die kühle Bergluft nach Kitzbühel geflüchtet. Und dort geht’s mindestens genauso heiß her – aber aus anderen Gründen!

Tanzen, kuscheln, knutschen
In einem Video, das sie am Donnerstag postete, zeigt sich Dani frech wie eh und je: nur im Handtuch – mit Göttergatten Lucas Cordalis (58) im Bademantel an ihrer Seite. Vor malerischer Alpenkulisse tanzt das Paar, knutscht, kuschelt – und bringt mit eindeutig zweideutigen Bewegungen nicht nur Instagram zum Glühen.

Und da sagt man, auf der Alm, da gibt‘st ka Sünd: Daniela Katzenberger beweist – humorvoll das Gegenteil! Die Bilder: 

Die Alpenluft ...
Die Alpenluft ...(Bild: www.instagram.com/danielakatzenberger)
... scheint dem deutschen Ehepaar ...
... scheint dem deutschen Ehepaar ...(Bild: www.instagram.com/danielakatzenberger)
... Lust auf mehr zu machen!
... Lust auf mehr zu machen!(Bild: www.instagram.com/danielakatzenberger)

So muss es sein! Entertainment!
Was die Gämsen auf der gegenüberliegenden Felswand dazu sagen würden? Wahrscheinlich: „Oawei, des is Entertainment auf höchstem Niveau!“

Der Anlass für die spontane Bademantel-Sause: Lucas feiert Geburtstag! Und wie könnte man den schöner verbringen als mit der großen Liebe, einem atemberaubenden Ausblick – und ganz viel Spaß im Handtuch?

Lesen Sie auch:
Matratzen-Trick
Katzenbergers drastisches Mittel, um Ehe zu retten
05.08.2025

Wir sagen: Happy Birthday, Lucas! Und danke, liebe Daniela – für diesen ganz besonderen Alpengruß mit Augenzwinkern.

