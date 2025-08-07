Was treibt Katzenberger da in Kitzbühel am Balkon?

Was treiben Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis denn da im Handtuch auf dem Balkon in Kitzbühel? Und was sagen wohl die Gämsen dazu?
Reality-Queen Daniela Katzenberger (38) gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit – und die hat’s in sich! Weil es ihr auf Mallorca „zu höllisch heiß“ wurde, ist die Kult-Blondine kurzerhand in die kühle Bergluft nach Kitzbühel geflüchtet. Und dort geht’s mindestens genauso heiß her – aber aus anderen Gründen!
Tanzen, kuscheln, knutschen
In einem Video, das sie am Donnerstag postete, zeigt sich Dani frech wie eh und je: nur im Handtuch – mit Göttergatten Lucas Cordalis (58) im Bademantel an ihrer Seite. Vor malerischer Alpenkulisse tanzt das Paar, knutscht, kuschelt – und bringt mit eindeutig zweideutigen Bewegungen nicht nur Instagram zum Glühen.
Und da sagt man, auf der Alm, da gibt‘st ka Sünd: Daniela Katzenberger beweist – humorvoll das Gegenteil! Die Bilder:
So muss es sein! Entertainment!
Was die Gämsen auf der gegenüberliegenden Felswand dazu sagen würden? Wahrscheinlich: „Oawei, des is Entertainment auf höchstem Niveau!“
Der Anlass für die spontane Bademantel-Sause: Lucas feiert Geburtstag! Und wie könnte man den schöner verbringen als mit der großen Liebe, einem atemberaubenden Ausblick – und ganz viel Spaß im Handtuch?
Wir sagen: Happy Birthday, Lucas! Und danke, liebe Daniela – für diesen ganz besonderen Alpengruß mit Augenzwinkern.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.