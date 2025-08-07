Was treibt Katzenberger da in Kitzbühel am Balkon?

Tanzen, kuscheln, knutschen

In einem Video, das sie am Donnerstag postete, zeigt sich Dani frech wie eh und je: nur im Handtuch – mit Göttergatten Lucas Cordalis (58) im Bademantel an ihrer Seite. Vor malerischer Alpenkulisse tanzt das Paar, knutscht, kuschelt – und bringt mit eindeutig zweideutigen Bewegungen nicht nur Instagram zum Glühen.