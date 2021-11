Surviving the Aftermath: Leben nach dem Untergang

Mit „Surviving the Aftermath“ schickt Paradox Interactive Gamer in die Postapokalypse, in der es durch Handel, Forschung und Expansion das Überleben der eigenen Kolonie zu sichern gilt. Dabei müssten sie auf alles vorbereitet sein, denn eine Natur- oder Umweltkatastrophe könne für eine schlecht ausgerüstete Siedlung den Untergang bedeuten, so der Entwickler in einer Mitteilung. Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase ist der Titel ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältlich.