Vorarlbergs Spitäler bereits an der Grenze

Fleisch betonte, dass es die Verantwortung der Bevölkerung sei, das Krankenhauspersonal zu schützen - und zwar sowohl vor einer Infektion als auch vor der Überlastung. Diesbezüglich erinnerte Fleisch daran, dass jeder, der sich impfen lässt, Vor- und Rücksicht gleichermaßen walten lassen würde. Zudem erklärte er, dass alle Personen, die in der vierten Welle in Vorarlbergs Krankenhäusern an einer Covid-Erkrankung verstorben seien, nicht geimpft gewesen seien.