Corona: Triage in Tirol „noch unwahrscheinlich“

In Tirol stellt sich die Corona-Situation in den Krankenhäusern derzeit noch besser dar als etwa in Salzburg oder Oberösterreich. Aufgrund der Belegung der Krankenhäuser seien notwendige Triagemaßnahmen „nach derzeitigem Kenntnisstand derzeit noch unwahrscheinlich“, so das Land. An Innsbrucker Klinik sei die Situation ernst, es herrsche aber „kein Ausnahmezustand“.