Filmwirtschaft ist selber schuld an Schwarzkopien!

Während beim Musik-Streaming in aller Regel ein Abo reicht, um auf so gut wie jeden Song zugreifen zu können, brauchen Film- und Serienfreunde für ein umfassendes Angebot mehrere Abos und ein dickes Geldbörsel. Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und etliche andere Anbieter buhlen mit nur bei ihnen verfügbaren Exklusivinhalten um Abonnenten - und treiben damit die potenzielle Kundschaft selbst in die Illegalität, ist man sich in der Schwarzkopierer-Szene sicher.