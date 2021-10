Run auf Streaming-Serien: „Markt ist überhitzt“

Die Mipcom, die an diesem Donnerstag endet, zeigt, was schon bald in Millionen Wohnzimmern über die Bildschirme flimmert. Normalerweise kommen an der Croisette mehr als 10.000 Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Internetplattformen und Medienkonzernen aus aller Welt zusammen. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona hatte sich die Besucherzahl in diesem Jahr halbiert.