„Halo Infinite“: Multiplayer ab sofort verfügbar

Mit „Halo Infinite“ schlägt Microsoft am 8. Dezember das nächste Kapitel seiner Shooter-Saga auf PC und Xbox auf. Neben einer Kampagne dürfen sich Gamer wieder auf einen umfangreichen Multiplayer freuen, den Microsoft zur Überraschung der Fans nun bereits vor dem offiziellen Release in einer Beta-Version freigegeben hat. Ein zeitgleich veröffentlichter Trailer gibt Einblick in die erste Saison.