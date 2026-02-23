Pia Maria über rätselhaftes Kontakt-Aus mit ESC-DJ

Großer Erfolg – und dann plötzlich Funkstille. Beim Amadeus Austrian Music Award 2023 jubelten Pia Maria und ihr ESC-Kollege, DJ Lumix, noch gemeinsam über zwei Trophäen. Doch kurz nach der Feier soll der Kontakt abrupt abgebrochen sein. Was die Sängerin heute dazu zu sagen hat, sehen Sie im Video.