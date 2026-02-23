„Dann ist er weg!“ Schumacher zählt Routinier an

Bearman gilt nicht als Ausrede

Der Deutsche ist sich deshalb sicher, dass Ocon schnell liefern muss, um seinen Platz in der Königsklasse zu behalten: „Ansonsten glaube ich, wird das eher eine Abschiedsveranstaltung für ihn bei Haas, wenn er in diesem Jahr nicht zeigt, dass er schneller sein kann oder zumindest auf dem Niveau von Bearman ist.“