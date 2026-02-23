Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Youngster im Nacken

„Dann ist er weg!“ Schumacher zählt Routinier an

Formel 1
23.02.2026 07:19
Ralf Schumacher fiebert der neuen Formel-1-Saison entgegen.
Ralf Schumacher fiebert der neuen Formel-1-Saison entgegen.(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor dem Start in die neue Formel-1-Saison wird schon fleißig spekuliert. Auch über die Zukunft von Haas-Pilot Esteban Ocon. Wenn er seine Leistung in diesem Jahr nicht steigern könne, spekuliert auch Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, sei es für den Routinier wohl seine „Abschiedsvorstellung“. 

0 Kommentare

Die Formel 1 kennt Ocon schon seit vielen Jahren – der Druck, der auf den Piloten lastet, ist für den Routinier kurz vor dem Saisonstart am 8. März in Australien nichts Neues. Und doch könnte es für den Mexikaner schon bald eng werden mit einem Platz im Cockpit. 

Esteban Ocon
Esteban Ocon(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

Schon im vergangenen Jahr machte er im Vergleich zu Rookie Oliver Bearman nicht oft eine gute Figur. „Der Youngster kam, sah und siegte und hat natürlich Ocon schon irgendwie ein bisschen blass aussehen lassen“, mahnt so auch Experte Ralf Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“. 

Bearman gilt nicht als Ausrede
Der Deutsche ist sich deshalb sicher, dass Ocon schnell liefern muss, um seinen Platz in der Königsklasse zu behalten: „Ansonsten glaube ich, wird das eher eine Abschiedsveranstaltung für ihn bei Haas, wenn er in diesem Jahr nicht zeigt, dass er schneller sein kann oder zumindest auf dem Niveau von Bearman ist.“ 

Dass Bearman eines der größten Talente der Formel 1 sei, dürfe für Ocon keine Ausrede sein. „Er muss schon performen. Ansonsten stehen so viele gute Leute vor der Tür, die in der Formel 2 stark waren, die auch eine Chance verdient haben“, ist Schumacher sicher. Zumal Teambesitzer Gene Haas auch gerne mal knallharte Entscheidungen trifft ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
23.02.2026 07:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.814 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.696 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
139.228 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2582 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1041 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf