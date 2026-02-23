„Dann ist er weg!“ Schumacher zählt Routinier an

Kurz vor dem Start in die neue Formel-1-Saison wird schon fleißig spekuliert. Auch über die Zukunft von Haas-Pilot Esteban Ocon. Wenn er seine Leistung in diesem Jahr nicht steigern könne, spekuliert auch Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, sei es für den Routinier wohl seine „Abschiedsvorstellung“.
Die Formel 1 kennt Ocon schon seit vielen Jahren – der Druck, der auf den Piloten lastet, ist für den Routinier kurz vor dem Saisonstart am 8. März in Australien nichts Neues. Und doch könnte es für den Mexikaner schon bald eng werden mit einem Platz im Cockpit.
Schon im vergangenen Jahr machte er im Vergleich zu Rookie Oliver Bearman nicht oft eine gute Figur. „Der Youngster kam, sah und siegte und hat natürlich Ocon schon irgendwie ein bisschen blass aussehen lassen“, mahnt so auch Experte Ralf Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“.
Bearman gilt nicht als Ausrede
Der Deutsche ist sich deshalb sicher, dass Ocon schnell liefern muss, um seinen Platz in der Königsklasse zu behalten: „Ansonsten glaube ich, wird das eher eine Abschiedsveranstaltung für ihn bei Haas, wenn er in diesem Jahr nicht zeigt, dass er schneller sein kann oder zumindest auf dem Niveau von Bearman ist.“
Dass Bearman eines der größten Talente der Formel 1 sei, dürfe für Ocon keine Ausrede sein. „Er muss schon performen. Ansonsten stehen so viele gute Leute vor der Tür, die in der Formel 2 stark waren, die auch eine Chance verdient haben“, ist Schumacher sicher. Zumal Teambesitzer Gene Haas auch gerne mal knallharte Entscheidungen trifft ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.