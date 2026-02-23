Eisiger Todeskampf auf dem Schneeberg

Es sind Temperaturen weit unter null, bei denen es einen Weinviertler aus Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg nach draußen drängt – zum Eisbaden im Teich, das härtet ab. Die jüngsten Geschehnisse rund um das Drama am Großglockner lassen den 60-Jährigen nicht kalt – noch heute macht sich die Unterkühlung durch Gebirgsfrost durch eine dunkle Färbung seiner Hand bemerkbar. Nicht am höchsten Gipfel Österreichs, sondern auf dem Schneebergplateau wurde dem Schlossermeister Michael Bübl bewusst, wie wichtig Wetterkenntnisse, passende Ausrüstung und eine gute Tourenplanung ist.