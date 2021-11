Besinnlich und festlich: Weihnachten wie früher

Kuschelig weiche Alpaka-Produkte, Liköre aus der Essenz von Latschenzapfen sowie handgemachte Seifen: 16 Handwerksaussteller aus ganz Tirol zeigen bei der von der „Krone“ präsentierten Kaiserweihnacht am Innsbrucker Bergisel an fünf Wochenenden im November und Dezember sowie an Sonderöffnungstagen ihre Geschicke und bieten handgemachte Produkte aus Naturmaterialien wie Holz, Glas, Filz, Stoff oder Leder. Zudem warten köstliche Schmankerln und Backwaren nach Tiroler Art sowie Punsch und Glühwein darauf, die Besucher in Weihnachtsstimmung zu versetzen.