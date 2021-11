Bei Fussl ist die 200er-Marke zum Greifen nah

Standorte suchen, Geschäfte einrichten, Mitarbeiter an Bord holen - eröffnen! Wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ wiederholt sich dieser Ablauf auch bei der Fussl-Modestraße in regelmäßigen Abständen. Selbst in der Pandemie wurde der Expansionskurs fortgesetzt.