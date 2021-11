Oberösterreich bleibt noch Jahre auf Schuldenkurs!

Wie auch immer: LH Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) heben vor allem die Chancen mit den Schulden hervor und sagen: „Mit dem Budget 2022 investieren wir in einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung und in Arbeitsplätze. Die hohen Investitionen in die Zukunft sollen gerade angesichts der weltweit unruhigen Lage Jobs sichern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Oberösterreich weiter stärken. Gleichzeitig wollen wir mit dem Budget die Auswirkungen der Corona-Krise weiter effektiv bekämpfen.“