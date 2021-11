Erneut Absage: Schon zweites Jahr spielfrei

Als älteste aktive Theatergruppe Kärntens hat die ATG Weißenstein schon einiges erlebt, aber so etwas gab es in all den 75 Jahren noch nie: Im März 2020 musste die Komödie „Der keusche Lebemann“ auf Frühling 2021, dann auf Herbst verschoben werden. Doch auch jetzt macht Corona die Premiere unmöglich.