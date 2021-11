Neue Kunst im Kreisverkehr im Lavanttal

Auf der Insel des Kreisverkehrs an der Südeinfahrt von Wolfsberg steht ein neues Kunstwerk. Erbaut wurde die Konstruktion aus Holz und Stahl von Lehrlingen der ÖBB-Werkstätte in Graz und von Schülern der Landwirtschaftlichen Fachschule in St. Andrä, unterstützt vom Künstler Martin Siepmann.