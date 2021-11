Evakuierung wegen brennender Müllsäcke

Um 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Grund: In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn war ein Küchenbrand ausgebrochen. Die Bewohner der Immobilie wurden allesamt evakuiert. Die Brandursache war in der Küche einer der Wohnungen zu finden. Ein 31-jähriger Bewohner hatte dort mehrere Müllsäcke gelagert. Aus bislang unbekannter Ursache entzündeten sich die Säcke.