Infizierter trotz Isolation in Wr. Neustädter Club

Inmitten der vierten Infektionswelle und trotz gültigem Absonderungsbescheid schlich sich ein Burgenländer am Samstagabend in den Club „Orange Bar“ in der Wiener Neustädter Herrengasse ein. Am Sonntag folgte dann die Ernüchterung - der Mann erhielt das positive Testergebnis. Wie die „Krone“ zudem aus dem NÖ-Landessanitätsstab erfuhr, dürfte der Mann wohl über den Notausgang und somit an den Corona-Kontrollen vorbei in das Lokal gelangt sein.