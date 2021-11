Begleiterinnen auf dem letzten Weg

Empathie und Geduld

Jeder Patient ist anders, jeder Mensch hat seine eigene Persönlichkeit. Darauf gilt es sich einzustellen - das erfordert Geduld und ein hohes Maß an Empathie. Und natürlich gibt es auch Fälle, die die Hospizbegleiterinnen an ihre Grenzen bringen. Zum Beispiel, wenn es um Kinder geht, wie es Marietta in ihrer eigenen Familie erleben musste. In diesen Situationen gibt ihnen besonders eines Kraft: Der Glaube an Gott und die Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende ist.