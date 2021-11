Impfquote entscheidet über Lockdown für alle in NÖ

Dafür brauche es aber eine rasche Trendwende bei den Fallzahlen. Diese ist aber - zumindest vorerst - nicht in Sicht. Mehr als 2000 neue Fälle wurden am Samstag bekannt. Zeitverzögert werden einige der Infizierten im Spital, ein Teil dieser dann auf Intensivstationen behandelt werden. Entscheidend dafür - das zeigen die Zahlen - ist der Impfstatus. Sieben von zehn Corona-Patienten in den Kliniken sind ungeimpft.