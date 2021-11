Mückstein: „So viele Stiche wie zuletzt im Juli“

Die Verschärfungen der Corona-Regeln am Arbeitsplatz und der enorme Anstieg der Infektionswelle sorgen für eine höhere Impfbereitschaft im Land. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zeigte sich am Samstag in einer Aussendung erfreut über die Entwicklung. Am Freitag wurden dem Ministerium zufolge so viele Impfungen verabreicht wie zuletzt im Juli.