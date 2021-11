NÖ-Kliniken müssen OPs wieder verschieben

Wie der „Krone“ von der Landesgesundheitsagentur bestätigt wird, müssen daher ab sofort auch Operationen in den blau-gelben Kliniken wieder verschoben werden. „Das liegt aber nicht an zu wenig Personal, sondern an der erneut sprunghaft ansteigenden Zahl an Covid-Patienten, die intensivmedizinische Betreuung brauchen“, wird betont.