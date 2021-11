Schoren hat vollen Erfolg fix im Visier

In der achten Runde der WHA Meisterliga musste das heutige Auswärtsspiel der fünftplatzierten Feldkircherinnen in Graz kurzfristig abgesagt werden. In beiden Handball-Mannschaften fielen am Freitagnachmittag einige Coronatests positiv aus. Ein neuer Spieltermin für die Damenpartie soll in den nächsten Tagen angesetzt werden. Keine leichte Aufgabe steht für den Tabellenvorletzten aus Dornbirn bevor. Denn die Schoren-Girls kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie. Heute (19, Messehalle 2) sollen gegen den sechstplatzierten Liga-Neuling aus Korneuburg jedenfalls zwei Punkte her.