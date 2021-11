Krawalle bei Lockdown-Protesten in Niederlanden

Ab Samstagabend müssen Restaurants, Bars und Supermärkte um 20 Uhr schließen, Profi-Sport findet in leeren Stadien statt. Zudem sind alle Niederländer aufgefordert, so viel wie möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, schließen ab Samstag bereits um 18 Uhr. Außerdem dürfen sich die Niederländer mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen.