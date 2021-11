18-Jähriger als Linzer Messerstecher ausgeforscht

In Wohnung verhaftet

Nun gelang es den Ermittlern, den Beschuldigten auszuforschen. Aufgrund einer präzisen Personsbeschreibung kamen Polizisten auf einen 18-jährigen Afghanen aus Linz, der auch vom Opfer zweifelsfrei identifiziert wurde und die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Am Freitag, 12. November 2021, also sechs Tage nach der Tat wurde der Afghane in seiner Wohnung verhaftet. Bei seiner Einvernahme machte der Mann von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.